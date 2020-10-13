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الرئيس السيسي يهنئ الشيخ مشعل الصباح على توليه ولاية عهد الكويت

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محمد أبوعمرة
08:01 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المستحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ الشيخ مشعل الصباح علي توليه ولاية عهد الكويت".

 وأضاف راضي : " أجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص التهنئة للشيخ مشعل بمناسبة اختياره ولياً لعهد دولة الكويت، متمنياً له التوفيق وللكويت وشعبها الشقيق التقدم والاستقرار والازدهار بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

من جانبه، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وامتنانه الرئيس على التهنئة، مؤكداً متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وتطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات.

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