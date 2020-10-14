حفيد محمود ياسين: كان عظيما في الفن والمنزل

قال الفنان محمود عمرو محمود ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، إن الراحل كان فنانا عظيما، وفي المنزل أيضا كان عظيما، وأنه تعلم منه الكثير مثل حب التمثيل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية دينا عصمت.

وأضاف "ياسين"، أنه يعتبر جده هو مثل أعلى له، وحب الناس هو الباقي، موضحا أن الكثير من الناس يحكون له الكثير من الذكريات معه.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".