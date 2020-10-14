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محمود مسلم

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار

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أ.ش.أ
07:50 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الليرة التركية

الليرة التركية

سجلت الليرة التركية، هبوطا جديدا أمام الدولار، حيث اقترب سعر صرف الدولار من 8 ليرات.

وأوضحت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، أن الليرة تكون بذلك قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث يأتي هذا التراجع وسط التوترات التي تمر بها تركيا. وفقدت الليرة التركية، منتصف الأسبوع الماضي - حوالي 0.5%؛ لتسجل 7.8 مقابل الدولار.

يشار إلى أن تركيا تعاني من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ "الليرة"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

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