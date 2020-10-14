نصر سالم: 50% من نجاح حرب أكتوبر يعود للضربة الجوية المصرية

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن نجاح مصر في حرب أكتوبر 1973، يعود 50% منه في الضربة الجوية، حيث إن عامل المفاجأة كان سبب النجاح بشكل كبير، حيث إن من حقق عامل المفاجأة ضمن 50% من نجاح أي حرب، لافتا إلى أن نجاح الضربة الجوية المصرية بالشكل الذي ظهرت به نجاح كامل.

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عملية الفتح الاستراتيجي للقوات الجوية ليلة 5 أكتوبر، حيث قامت مصر إعادة توزيع قواتها الجوية على المطارات، بحيث حينما تأتي لحظة الضرب تكون جميع القوات الجوية تضرب الأهداف في توقيت واحد، فكان يجب أن تُوضع في مطارات معينة، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف العدو هذا الأمر لكان حقق ضربة استباقية علينا وفشلت الحرب والضربة الجوية.

وتابع: "عملية الخداع الاستراتيجي للقوات الجوية كانت في منتهى الروعة، "حاجة تفوق الخيال، أن القوات تطلع ولا أمريكا ولا أقمارها الصناعية ولا أجهزتها حست بينا، ونعيد توزيع القوات الجوية بالكامل في ليلة، وتحتل المطارات ونضرب تاني يوم ده إعجاز ما بعده إعجاز".

وأردف أن إسرائيل كانت تتفوق على مصر عددًا وكيفية في الحرب، أي أن مصر كانت تمتلك 300 طائرة، وإسرائيل كانت تمتلك 500 طائرة، ولكن الفارق أن طائرات إسرائيل كانت تساوي 4 طائرات مصرية، ومن الإعجاز للقوات الجوية، عقب حرب 1967، وعملية إعادة تسليح القوات بالطائرات من جديد، في الوقت الذي كانت إسرائيل لديها طيارين وثلاثة لكل طائرة، مصر لم تكن تمتلك طيار لكل طيارتين، ولكن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أخرج في عام واحد دفعة من الطيارين على أعلى مستوى، وهم من شاركوا في الحرب.