نصر سالم يٌكذب الهارب عبدالله الشريف في دعم الإخوان للعرب في الفالوجة

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن 5 جيوش عربية دخلت في الحرب ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 حيث كانت الجيوش العربية قليلة العدد وضعيفة المعدات في مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي كان يقدم له المساعدات من بريطانيا، وكان هناك مواجهة بين 12 ألف جندي عربي لـ65 ألف جندي من دولة الاحتلال.

وأكد "سالم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجيوش العربية وفي مقدمتها مصر تمكنت من اختراق الأراضي الفلسطينية إلى منطقة الفالوجة ودمرت مواقع كثيرة للاحتلال، موضحًا أنه وبعد انتصار أحد الأطراف في معركة تؤخذ هدنة، وجاءت الهدنة في منطقة الفالوجة وحوصرت القوات العربية من قبل قوات إسرائيل ولم يستطيعوا قتال جميع الجيوش العربية.

وأشار إلى أنه لم يصل للجيوش العربية أي إمدادات من قبل الإخوان -كما ادعى الإخواني الهارب عبدالله الشريف- موضحًا أنه لو كان نصف الإمداد الذي تحدث عنه الإرهابي لانتصرت الجيوش العربية وكسرت الحصار وأكملت المعركة، حيث إن هذا الحصار كان محكمًا جيدًا من قبل إسرائيل.

وأوضح أن الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا كان لهم تحكم كامل في هذا الحصار وعلى الوضع في المنطقة، ووقعت الهدنة على الجيوش العربية فبراير 1949 لتعود الجيوش العربية مرة أخرى إلى دولهم.