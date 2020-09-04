نصر سالم: زيارة "مرسي" لروسيا كانت تستهدف تسليح كتائب الإخوان

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تُقدم أي مساعدات ومساندة للدولة المصرية لإجلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر.

وأشار "سالم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن رئيس وزراء بريطانيا الراحل، أنتوني أيدن، كتب في مذكراته عن المفاوضات من أجل الجلاء مع جمال عبدالناصر صباحًا، حيث إن الإخوان كانوا دائمًا في زيارات للإنجليز ليلًا لتحذيرهم من الجلاء عن مصر.

وأضاف أن الإخوان يحاولون الآن نشر الأكاذيب عن الماضي، حيث إنهم كانوا يريدون تفكيك الجيش المصري في سنة حكمهم لمصر ويريدونه مثل الحرس الثوري الإيراني، موضحًا أن زيارة المعزول محمد مرسي لروسيا لم تكن لتسليح الجيش المصري ولكنها جاءت لتسليح الكتائب الإخوانية.