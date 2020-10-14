البرتغال تفرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشي كورونا

قررت البرتغال، فرض إجراءات أكثر صرامة، اعتبارا من يوم غد الخميس، لاحتواء الزيادات القياسية في معدلات تفشي كورونا، تشمل قيودا أشد على التجمعات، وتغليظ عقوبات المخالفين.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أعلم أن الكثير من الناس أرهقتهم القيود، وأعلم أيضا أن الكثير من الناس خاصة الشبان لديهم انطباع خاطئ بأن مخاطر الوباء أقل بالنسبة لهم، لكن هذا الانطباع مضلل"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "كورونا يشكل خطرا عليك، لكن الأمر يحمل أيضا خطرا كبيرا وهو عدوى الآخرين".

واعتبارا من غدا الخميس، ستقتصر التجمعات المسموح بها على خمسة أفراد، ويمكن حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصا بينما ستحظر إقامة الاحتفالات في الجامعات.

وسجلت البرتغال إجمالي إصابات بكورونا بلغ 91193 حالة، و2117 وفاة.