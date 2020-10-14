روسيا تستعد لتسجيل ثالث لقاح ضد كورونا ديسمبر المقبل

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن التجارب السريرية لثالث لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تم تطويره في روسيا، ستنتهي بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وخلال اجتماع عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة، توقعت المسؤولة أنه في حال نجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب الجارية حاليا في مدن نوفوسيبيرسك وسان بطرسبورغ وكيروف، سينضم اللقاح الثالث، الذي طوره مركز تشوماكوف العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى اللقاحين الأولين هما "سبوتنيك-V" المطور من قبل مركز "جاماليا"، واللقاح الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الأحيائية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي 6 أكتوبر الجاري، انطلقت في نوفوسيبيرسك التجارب السريرية للقاح مركز تشوماكوف وهو لقاح تستخدم فيها فيروسات مقتولة أو ضعيفة غير قادرة على التسبب بمرض.

وأضافت جوليكوفا أن جميع المتطوعين الذين يجربون اللقاح حالتهم جيدة، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب، التي سيتم خلالها تطعيم 285 متطوعا، تنطلق في 19 أكتوبر.

أما اللقاح المطور من قبل مركز "فيكتور"، فذكرت نائبة رئيس الوزراء أن الدفعات الأولى منه ستضم 60 ألف جرعة، وسيتم إنتاجها في أقرب وقت، على أن يبدأ المركز المذكور تجاربه السريرية في مختلف أنحاء روسيا وبمشاركة 40 ألف متطوع.

وتستعد روسيا لتسجيل لقاح "إيبي فاك كورونا"، وهو ثاني لقاح مضاد لفيروس "كورونا" تسجله روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك ــ 5" الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي.

أعلن مركز "فيكتور" الروسي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أنه من المقرر أن يتم تسجيل لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجاري.

وقال المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف، "أن 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات اللقاح الجديد"، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة طيبة ولم تظهر لدى أي منهم أي مضاعفات ملموسة.