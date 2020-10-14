القصة الكاملة لأخطر تشكيل سري لتزويج القاصرات: استغلوا حاجتهن للمال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على موظف وسيدتين، أسسوا تنظيما للإتجار بالبشر، يعمل بشكل سري في نطاق القاهرة، وتخصصوا فى تزويج القاصرات عرفيا، مستغلين حاجتهن للمال، عن طريق استقطابهن من الإنترنت، وعرضهن على راغبي ذلك عن طريق حساب انشأوه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أولى خيوط إسقاط هذا التنظيم، كانت معلومات تلقاها أحد ضباط إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومفادها تزعم موظف لجماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية منتظمة، تخصصت في الاستغلال الجنسي للنساء، عن طريق التواصل مع راغبي المتعة الحرام، من خلال إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

4 جهات من وزارة الداخلية، استثمرت هذه المعلومات، وباشرت التحريات حول الواقعة، وهي قطاعات الأمن الوطني والعام، إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت المعلومات التى تم تأكيدها من التحريات المكثفة، أن المتهم الأول اشترك مع سيدتين، واستخدمهما فى استقطاب راغبى الزواج من الفتيات القاصرات، نظير مبالغ مالية.

وتمكنت مأموريات مشتركة من الوزارة، من ضبط الموظف القائم على إنشاء وإدارة الصفحة على "فيس بوك" والسيدتين، فضلا عن 3 فتيات، وضُبط بحوزة المتهمين "منشئ الصفحة والسيدتين"، 5 هواتف محمولة، بها العديد من الرسائل والمحادثات النصية، التي تدل على ضلوعهم فى نشاطه الآثم، وبمواجهتهم المتهم والسيدتين، انهاروا وأدلوا باعترافات تفصيلية عن نشاطهم الإجرامي.

وخلال مناقشتهم، أقرّ المتهمون واعترفوا بقيامهم بتكوين جماعة إجرامية، منظمة تخصصت في الاستغلال الجنسى للنساء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن من بين ضحاياهم الفتيات الثلاثة.

وأكد المتهمون، أنهم استقطبوا الفتيات الثلاثة، وعرضوهن على عملائهم من راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عن كل فتاة، مستغلين في ذلك سوء حالتهن المعيشية وحاجتهن للمال.. وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

ويأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشتى صورها، لا سيما جرائم إستغلال الفتيات، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى ممارسة هذا النشاط المؤثم.