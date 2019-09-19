أمرت النيابة العامة فى بنى سويف، بحبس خطيب فى الأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بانتحال صفة مأذون شرعى، وتحرير عقود زواج للقاصرات، وحيازته مستندات وقسائم زواج يُشتبه فى صحتها، إضافة لإيصالات أمانة مُذيَّلة بتوقيعات وبصمات لعدد من الشباب.

كانت مباحث المديرية ضبطت المتهم، وعُثر بحوزته على 82 إيصال أمانة مدون عليها بيانات وتوقيعات، و42 إيصالاً فارغاً، و350 صورة بطاقة رقم قومى، و95 صورة شهادة ميلاد، و105 صور وثائق زواج ورقية ورقمية، و6 أصول وثائق زواج حديخثة، يُشتبه أن تكون مزورة الأختام، و35 أصل شهادة ميلاد مميكنة، و14 صورة جواز سفر، إضافة لنماذج عقد زواج شرعى بدون بيانات، و94 نموذج وثيقة عقد زواج ليس لها أصول بمحكمة الأسرة، كما تم ضبط 23 ورقة مسطّرة لراغبى الزواج، مُذيّلة بتوقيعات وبصمات، ودفتر إقرار زواج غير منسوب لمحكمة الأسرة يتضمن 96 وثيقة فارغة، وعدد من الصور الفوتوغرافية لراغبى الزواج من الفتيات والشباب، وأصول شهادات ميلاد وشهادات صحية.