خبير استراتيجي يكشف خيانة متكاملة الأركان لـ"مرسي" مع سفارة أمريكا

قال العميد محمد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، إن تواصل محمد مرسي مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، أثناء حكمه للبلاد، لاطلاعهم بتحركات الدولة المصرية هي خيانة مكتملة الأركان، موضحًا أن لقاءات رئيس الجمهورية مع رئيس أركان القوات المسلحة، تعد على أعلى درجات السرية حتى على باقي أفراد القوات المسلحة، لكن مرسي تجاوز كل الأعراف، وتواصل مع السفارة الأمريكية، وأخبرهم بتفاصيل اللقاء كاملة.

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن التواصل مع السفارات مسئولية وزير الخارجية بينما يخاطب رئيس الجمهورية نظيره لكن مرسى تجاوز هذا الأمر، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية قبل عام 2005 عندما أخبر الديمقراطيين الإخوان بأنهم إذا استطاعوا الوصول عبر الصناديق إلى سدة الحكم في مصر فإنهم سيقدمون لهم دعما كاملا.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن الديمقراطيين يرون أن الإخوان مناسبين لتولى الحكم في مصر وليبيا وتونس من أجل احتواء كل التيارات التفكيرية والأصولية والتخلص من وجودهم في الغرب وأمريكا وإقامة دولة جهادية أقل عنف من تنظيم داعش في سوريا والعراق"، بينما الرئيس المعزول خدع السفارة الأمريكية وأخبرهم أن تظاهرات 30 يونيو ليست ضد حكومته ولكن بسبب سياسات الولايات الأمريكية كما أن حزب النور مؤيد لهذه التظاهرات.

ولفت إلى أن مرسي، كان يحاول استخدام حزب النور كفزاعة واعتبارهم جهادين سيعملون على إيذاء الولايات المتحدة التي طلبت من مرسى هدم كيان وزارة الداخلية وإعادة بناءها وفقا عقيدة أمنية أمريكية على يد خبراء أمنين أمريكيين.

وأفرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وثائق للبريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تشمل تواصل كلينتون مع عدة حركات عربية وإسلامية.