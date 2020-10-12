خبير استراتيجي: العالم يشهد الآن حروب الجيل الرابع والخامس

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الحروب الاعتيادية والتي تعتمد على الدبابات والطائرات تسعى إلى إسقاط الجيوش ومن ثم بسط السيطرة على الأرض قد انتهت بنسب كبيرة، ولكن حاليا باتت الحروب المتبعة هي حروب الجيل الرابع والخامس على مستوى العالم.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن حروب الجيل الرابع والخامس تعتمد على مهاجمة الشعب لإسقاط الدولة عبر الشائعات وتزوير الأخبار وبات الشعب هو الذي يتلقي تلك الأخبار، موضحا أنه يجب على الإعلام التعامل مع الشعب وتوعيته مع استخدام القوى الناعمة مثل مسلسل "الاختيار" الذي كان إحدى الأدوات التي استخدمتها الدولة ليعلم الجميع ما حدث في كمين "البرث": "من يومها فهم الكل في مصر ماذا يفعل الإخوان وهؤلاء الإرهابيين، والضغط كله يا شعب مصر لازم نفوق ويعرفوا أنهم هما اللي مستهدفين الفترة المقبلة".

وأكد أن الحروب الجديدة تستهدف العقول وتدمير وعي الشعوب، حيث إن النظام ليس الأساس في تلك الحروب، ولكن هؤلاء يستهدفون الدولة وأركانها والتي يجب أن تظل ثابتة، والشعب المصري لديه الوعي المستنير بشأن كل التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية: "الكل دلوقتي بيلعب على الشعب وترويج الشائعات علشان لو الشعب سقط الدولة سقطت".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه في كل لقاء له مع الوزراء، توجد فقرة ثابتة في بداية حديثه، عن صمود الدولة واستقرار مصر وثباتها: "بيقولولي ما الدولة كويسة أوي، أقولهم لأ، الجيل الرابع والجيل الخامس من الحروب موجود ومستمر معاكم، وكل يوم يطلع جديد".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ هناك قضايا تُعرض من أجل استفزاز الرأي العام، والنيل من ثقة الشعب والتشكيك في قدراته والتشكيك في قيادته، وكذلك التشكيك في جيشه".

وتابع: "لسه من يومين اللي فاتوا قالوا -لم يُكمل حديثه - مش كده، دي محاولة للنيل من صمودكم، لما حصلت في 2011 بغض النظر عن نزاهة وحسن نية المتحركين على الأرض، إنما النتائج بتاعتها كانت عاملة ازاي؟".