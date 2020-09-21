خبير استراتيجي: مشكلة الإخوان أصبحت مع الشعب المصري وليس الحكومة

قال صبحي عسيلة، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن أزمة تنظيم الإخوان أنهم لا يقتنعون أن مشكلتهم أصبحت مع الشعب المصري، وأي جماعة يلفظها الشعب المصري تنتهي.

وأضاف "عسيلة"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه خلال الفترات الماضية أزمة تنظيم الإخوان كان دائما مع النظام الحاكم لمصر، أو مع الحكومة، والرأي العام كان غير مؤيد ولكن متعاطف معهم، ولكن الآن أزمتهم مع الشعب.

وتابع أن تصريحات مرشد الإخوان، بأنه لم يدعو المواطنين بالنزول للشوارع، دليل على أن الدعوات التي تحدث حاليا، يريدون أن يضحوا بالمواطنين من خلال نزولهم في تظاهرات في مصر.