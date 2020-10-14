عاجل.. الأعلى للجامعات: إعلان جداول العام الدراسي الأسبوع المقبل

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه اليوم، في رحاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لجامعة عين شمس على استضافتها الجلسة رقم (706) للمجلس.

كما أكد أن المجلس في اجتماعه اليوم، قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي، وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية، اطمئن على استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد، مشددا على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس اليوم، وخاصة:

１- استكمال كل الإجراءات الاحترازية، مع تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للإشراف على متابعة كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي قد ترتكب داخل الحرم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة واعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

２- الانتهاء من وضع جميع الجداول الدراسية وإعلانها خلال الأسبوع الأول من الدراسة، طبقا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة، وطبقا لطبيعة الكليات والمعاهد.

３- التزام اعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول للدراسة، وأهمية البدء في مراجعات على المقررات والتدريبات التى لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

４- الاهتمام بالجانب الثقافى والتوعوى خلال العام الدراسى مع التركيز على تعريف الطلاب بقضايا الوطن الهامة، وأهمية التصدى للشائعات، واستهداف الدولة ومؤسساتها من الجماعات الارهابية، مع ضرورة توعية المجتمع الجامعي، بأهمية وحدة الصف، وأهمية المشروعات القومية فى كل المجالات، التي أنجزتها وتنجزها الدولة المصرية لصالح المواطن المصري.

５- الاستعداد داخل الكليات والمعاهد بالجامعات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت، حال الاشتباه فى حالات الإصابة بڤيروس الكورونا المستجد مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من خلال قطاع ادارة الازمات المركزى والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووحدات مكافحة العدوى فى هذا الصدد وتعميم الاستبيان الذي أعده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على جميع الطلاب والعاملين بالجامعات مع تشجيعهم على التواصل بالخط الساخن(105) ثم اختيار الرقم (3) الخاص باستشارة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب المصرية في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

６- التأكيد على سرعة البدء فى مشروعات الجامعات الاهلية المرتبطة بالجامعات الحكومية مع ضرورة سرعة الانتهاء من البرامج الأكاديمية المقترح البدء بها.

７- التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروع القومى لمنظومة البيئة المعلوماتية للجامعات المصرية، وذلك من خلال جداول زمنية محددة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الجامعات الذكية والامتحانات الإلكترونية الموحدة، وكذلك سرعة الانتهاء من مراكز الامتحانات الإلكترونية بكل الجامعات الحكومية، والمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية وذلك وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الدعم غير المسبوق الذي يقدمه الرئيس لتطوير منظومة التعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية.

وفي نهاية المجلس توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات بالشكر للأستاذ سيد عطا المشرف العام على التنسيق وجميع العاملين بمكتب التنسيق على جهدهم المتميز، كما أثنى المجلس على الدعم المقدم من جامعة عين شمس لتيسير أعمال مكتب التنسيق.