وزير التعليم العالي يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ"أسنان المنصورة"

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وتجديد عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية الجديدة بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن الافتتاحات، من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والذي قدم شرحاً عن عمليات تطوير وتحديث وإنشاء عدد من الوحدات التخصصية بكلية طب الأسنان، وأهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان للكبار والأطفال، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.

وقال الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، إن الكلية أنهت عمليات تطوير وتجديد وإحلال 3 عيادات بالمبنى القديم بالكلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت الكلية بإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد.

وتشمل الافتتاحات تطوير وإحلال وتجديد 69 وحدة طب أسنان بثلاثة عيادات تخصصية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وجهاز ميكروسكوب جراحي، لتدريب طلاب الدراسات العليا، وإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان، بالمبنى الجديد، يشمل 39 وحدة ألمانية الصنع بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه لتدريب طلاب برنامج "المنصورة مانشستر" لطب الأسنان، وكذلك طلاب البرنامج الأساسي، بتكلفة إجمالية 19 مليون و800 ألف جنيه.

وكان رئيس جامعة المنصورة قد عقد لقاءً مفتوحاً مع عدد من الطلاب عبر تقنية الفيديو، في إطار تفعيل مبادرة "نورتنا"، التي ينظمها فريق "طلاب من أجل مصر" بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، واتحاد الطلاب، للرد على كافة استفسارات طلاب الجامعة الجدد والقدامى، تزامناً مع بداية العام الجديد.

وأكد الدكتور "عبد الباسط" أن المبادرة تستهدف إيضاح كافة الأمور التي تهم الطلاب خلال العام الجامعي الجديد، من خلال إجابة كافة قيادات الجامعة وكلياتها عما يدور في ذهن الطلاب من تساؤلات، مما يجعل الطلاب يحصلون على المعلومة من مصدرها، ويزيد من التفاعلية بين طلاب الجامعة وإدارتها.