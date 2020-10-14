وليد فواز: محمود ياسين أنقذني من الاعتزال في بداياتي
كتب:
خالد فرج
10:22 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
وليد فواز
روى الفنان وليد فواز، موقفا إنسانيا جمعه بالفنان الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أودى بحياته.
وسرد فواز، تفاصيل هذا الموقف عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلاً: "لسة سامع الخبر برحيل الأستاذ محمود ياسين، هذا الرجل فعلا كان محمود الأخلاق، ونجم بجد كبير وقدوة، بقول ده من واقع موقف حدث بالفعل".
وأضاف: في يوم من الأيام، كنت ممثل صغير لسه بقول يا هادي، بعمل دور صغير في مسلسل بطولة محمود وفنانة كبيرة، المهم مكنش معايا عربية وظروفي على قدها، وكنت شغال في مسلسل تاني بطولة فنانة تانية، وزي ما بيحصل في أوقات كتيرة، بيحصل تعارض مواعيد لعملين في نفس الوقت.
وتابع: فِي الوقت ده ممثل صغير مش هيعرف ينظم أموره لافتقاره للخبرة، وإن غالبا لسة أهميتك في العمل مش هتخلي حد يهتم قوي بمشكلتك، المهم إني كنت في مشهد لأول مرة همثل قدام الاستاذ محمود ياسين واتأخرت لظروف خارجة عن إرادتي في المسلسل التانيوتليفونات كتيير وتوتر وضغط وانت فين والاستاذ محمود مضايق وزعلان وانت هيطلع ***** وتشكيلة مفتخرةً من اللي تخليك تخاف وانت رايح أصلا.
وأكمل روايته قائلاً: وصلت بعد ماركبت تاكسي دفعت فيه مبلغ كان صعب إني أدفعه في الوقت ده، وأنا ممثل صغير وظروفي ساعتها اكيد غير دلوقتي (الحمد لله)وصلت ودخلت علي الفنانة الكبيرة اللي كشرت في وشي وسمعتني كلام لولا إن الواحد كان عنده حلم كان زماني سبت التمثيل، وقالتلي: ازاي الاستاذ محمود ياسين هيسامحك ؟"إنت تتأخر علي الأستاذ محمود ياسين؟.
وأردف: داخل علي الأستاذ الكبير وأنا نفسيتي في الأرض وركبي بتخبط وفيه جوا خالص شعاع فرحة إني هامثل قدام محمود ياسين الممثل اللي بحبه بس كلام الولية دي قفل الشباك في وش الشعاع، حصل اللقاء الأول بيني وبين الراحل أستاذ محمود بجد أنا آسف و يعني .......إنت إسمك وليد صح؟ بيقولوا لي إنت ممثل كويس، عيني دمعت، بص يا حبيبي إهدي خالص ولا تفكر في أي حد فيهم اللي هيعلق بس مع اللي بيتفرج شغلك مش أي حاجة تانية، بكرة تكبر وتضحك علي الموقف ده.
واستطرد في حديثه قائلاً: الأستاذ محمود عينيه كانت باصة ليا زي الأب، وراح قالي سمعني كده بتقول إزاي؟ قالي: مخارج الفاظك سليمة انت معهد؟ اه يا أستاذ، ربنا يكرمك ويوفقك يا وليد، اأنت ممثل كويس، قمت بعد الشهادة الغالية من الاستاذ ومثلت وخلصت وقلتله ربنا يحفظك يا أستاذ بسببك انت تمالكت نفسي، لقيته بيرد عليا "يابني أنا في يوم من الأيام مريت بحاجات شبه كده"لما ربنا يكرمك متجيش علي الصغير أو الغلبان"ونصايح كتير في مشواري لا يتسع الحديث عنها دلوقتي.. آسف علي الإطالة.