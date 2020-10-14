مرشح بتنسيقية الأحزاب: نستهدف الشباب والمرأة و "المناطق الأكثر فقراً"

قال أحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن القائمة الوطنية لأجل مصر، إن التنسيقية تعد كادر سياسي وجماهيري يسعي إلى تنمية وإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر مستقبلا، حيث انضم لتنسيقية الأحزاب والسياسين بعدما حصل على عدد أصوات جيدة في دائرته بمدينة نصر بالانتخابات البرلمانية الماضية.

وأضاف "فتحي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه عمل خلال الـ5 سنوات الماضية على التواصل مع عدد أكبر من المواطنين على مدار تلك السنوات، حتى يتسنى له الانضمام للتنسيقية بعد وصوله لنسبة كبيرة من الأصوات في دائرته، مع تفاعله الجيد بالمواطنين في منطقته، موضحا أنه يتواصل بشكل فعال ودائم معهم حتى بعد عدم توفيقه ليكون أحد النواب في الانتخابات الماضية.

وأكد أن التنسيقية دائما ما تخاطب الشباب والمرأة والمناطق الأكثر فقرا، ولكلا منهم برنامج انتخابي لإقناعهم في التصويت وإعطاء أصواتهم له، نخاطب كافة فئات المجتمع خلال جولاتنا الانتخابية في المحافظات المختلفة.

وتابع: "فيه نماذج مشرفة كثيرة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحتاجين قوانين وتشريعات أخرى، وفيه دور مهم جدا للشباب وهناك دور للقطاع الخاص يجب أن يقوم به، ودورنا كتنسيقية توعيه الناس بشكل دائم ودوري، وهو أمر هام يجب الاستمرار عليه".