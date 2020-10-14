"المالية": أكثر من 300 مستثمر أجنبي طلبوا شراء السندات الخضراء الأخيرة

أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تلقي طلبات من أكثر من 300 مستثمر أجنبي لشراء السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخرًا، منهم 18 مستثمرًا يدخلون السوق المصري لأول مرة.

وأضاف "كوجك"، في حوار خاص مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما شجع المستثمرين الأجانب على دخول الاقتصاد المصري والتقدم لشراء السندات الخضراء الأخيرة التي طُرحت، هو وجود فرص قوية للاستثمار، ولأن معظهم متخصصون في الاقتصاد الأخضر، ولا يستثمرون إلا في هذا المجال وهو "التمويل الأخضر".

وتابع أن طرح السندات الخضراء في مصر دفع عددًا من المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر، بعد أن كانوا يستثمرون في السندات التقليدية.

وأردف أن مصر ليست الدولة الأولى في السندات الخضراء، ولكنها ضمن دول قليلة تطرح هذه السندات، لافتًا إلى أن توقيت طرحها جاء في ظل تجربة الإصلاح الاقتصادي، "المستثمرين بيحبوا دايمًا يشوفوا نجاحًا كبيرًا وإطلالة كبيرة، مثل الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم يُطرح لهم السندات، وده كان بعد، والبعد الثاني، إن القطاع الخاص المصري والأجنبي مهتم جدًا بالسندات الخضراء، سواء في تدوير المخلفات أو تحلية المياه أو إدارة المدن الذكية أو البنية التحتية".