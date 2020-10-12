الرقابة المالية: مصاريف التأمين على الطلبة إجباري.. "حوالي 3 جنيه"

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم إقرار عمل تأمين على 22 مليون طالب، من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، وطلاب التعليم الأزهر.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم، كانت تطبق نظام تأميني عبارة مبلغ صغير ضمن الرسوم، ولا يدفع الطلبة غير القادرين فيه، ويتجمع هذا المبلغ، في حساب وزارة التربية والتعليم، ويتم الصرف منه في حالة الوفاة أو العجز أثناء الدراسة، أو في الطريق للبيت أو المدرسة.

وأضاف "عبدالمعطي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا النظام تم تطويره، وعمله في صورة صندوق وتترحل فوائده من عام إلى آخر، وحساباته منفصلة على وزارة التربية والتعليم، ويغطيهم تأمينات وحالات الوفاة اثناء الدراسة، ويصرف مساعدات اجتماعية لهم في حالات المرض أو المستشفيات أو في حالة احتياجهم لأجهزة تعويضية.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم، تشرف على الصندوق بدون التدخل في حساباته، مؤكدا أنه إجباري على كل الطلبة في التعليم العام والخاص دفع رسوم التأمينات وتكون حوالي 3 جنيه على كل طالب، والمبالغ يتم تحديدها من قبل خبير، وستكون في حدود ثلاثة جنيهات، والتعويض يتم صرفها من خلال خبير أيضا، وسيتم تطبيق هذا النظام بداية من العام الدراسي الحالي في الجهتين التعليم الأساسي والأزهر.

التعليم: حاولنا مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعة

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، بتفهم أنّ الدولة المصرية حاولت قدر استطاعتها مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكد شوقي، عبر حسابه على فيس بوك، أنّه سيدرس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مستقبل هذه الامتحانات وضوابطها للطلاب الأصغر سناً، على أن يتم الإعلان عنها خلال الـ4 أسابيع المقبلة.

وطالب وزير التعليم أولياء الأمور بعدم مخاطبة الوزارة بشأن "الماتشينج" وما شابه، حتى هذا التوقيت، لدراسة الموضوع من كل جوانبه.

ووجّه شوقي، رسالة توضيحية نهائية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية بشأن تنسيق القبول في الجامعات على النحو التالي:

1) التوصيات المرفقة في الصورة هي ما تم التوافق عليه مع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بما في ذلك موضوع الـscience في ACT I.

2) نشرنا التوصيات يوم 3 سبتمبر ولم نغيرها وإنما جدل مواقع التواصل يصنع المشاكل من لا شيء.

3) تم التوافق بين وزارتي التعليم على إمكانية "الماتشينج" لهذا العام فقط بين الشهادات مثل (SAT I+ACT II) او (ACT I + EST II) وهكذا.

4) لا يجوز الماتشينج على مستوى المواد بين الشهادات، أي اختيار الدرجة الأعلى من شهادات مختلفة.

5) لا تعتمد (تختم) الوزارة شهادات الـSAT تاريخياً، وإنما يتم إرسالها للتعليم العالي أو الجامعات من جهة الاعتماد، (وهي college board)، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بهذا.

6) بنفس المنطق، لا تعتمد الوزارة شهادات الـACT للطلبة في الخارج، لكن يجب على مؤسسة الـACT الدولية إرسال النتائج إلى التعليم العالي مباشرة أو الجامعات.

7) تعتمد وزارة التربية والتعليم شهادة الـEST، لأنها شهادتنا، ونحن الجهة المانحة ونرسلها للتعليم العالي والجامعات.

8) لا تدرس الوزارة المناهج الأمريكية، وصممت هذا الامتحان (EST) لمساعدة طلابنا في فترة الجائحة، وبالتالي أرجو ألا تطلبوا من الوزارة تدريباً على هذه الامتحانات، لأن هذا من شأن المدارس الأمريكية وليس وزارة التعليم المصرية.

9) سننشر الجدول المستقبلي لامتحانات الشهادة المصرية (EST) في المستقبل القريب.

وقال شوقي، إنّ الوزارة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد بجميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، والمنتظر أن تبدأ في 17 أكتوبر الحالي.