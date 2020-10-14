صور.. خالد جلال يضع اللمسات الأخيرة لاحتفال نصر أكتوبر بساحة الهناجر

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، اليوم، اللمسات الأخيرة لاحتفال القطاع بالذكرى 47 لنصر أكتوبر العظيم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يقام الاحتفال، تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

الحفل ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة.

كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث، التى اقيمت فى الفترة من ٢ يونيو حتى ١٥ اغسطس الماضى، وبلغ عدد المشاركين ٦٨ متسابقا و ٧٥ أغنية وطنية جديدة .

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أحمد حلمى، في مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

أهدى خالد جلال، مخرج «سينما مصر» شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان «إلى من عاش ليبقى»، للفنان أحمد حلمى، عقب مشاهدته للعرض المسرحى «سينما مصر»، بحضور الإعلامى حازم شفيق رئيس قناة الحياة، ومهندس الديكور محمد الوكيل.

ووجه حلمى التحية والشكر لكل فنانى العرض، وأعرب عن إعجابه الشديد بأدائهم المتميز، وقال إن العمل يدل أولا على الجهد الكبير للمخرج خالد جلال في اختيار وتدريب كوكبة من الشباب الموهوبين، سنراهم نجوما في المستقبل القريب.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم «الليلة الأخيرة» الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا .