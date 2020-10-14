المالية: نتوقع طرح سندات خضراء من القطاع الخاص الفترة المقبلة

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه يتوقع طرح آخر للسندات الخضراء من القطاع الخاص، في الفترة المقبلة، وهذا أمر تدعمه وزارة المالية بصورة قوية، أي شخص يطرح سندات، يستند لسعر الدولة كسعر أساسي، ومن ثم يتم تقييم المستثمر أو المشروع ويحصل على هامش فوق سعر الدولة الذي تم تحديده بحسب قوة المشروع نفسه.

وأضاف "كوجك"، في حوار خاص مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة كانت يجب أن تأخذ الخطوة الأولى بطرح السندات الخضراء، ومن ثم يأتي فيما بعد الجهات الحكومية والقطاع الخاص يطرحون في الفترة المقبلة، فالأمر متاح للجميع.

وتابع: أن مصر كانت لها طروحات عديدة ناجحة، في توقيتها والطلب عليها، وأرقامها، لافتا إلى أن طرح مصر الأخير للسندات الخضراء لهم مكانة خاصة، ليس فقط بسبب الطلب عليه من المستثمرين الأجانب، ولكن للإشادة من الكيانات الدولية والبنوك الدولية والمنظمات، لافتا إلى أن هناك تغطية عالمية للحدث ولطرح مصر سندات خضراء، وهناك دعوات جاءت لمصر للحديث في القارة الأفريقية والمنطقة على إمكانية طرح سندات خضراء وإشراك الآخرين بخبرة مصر في هذا المجال.

وأردف أن طرح مصر للسندات الخضراء يعطي مصر الريادة في مجال مهم جدا، ويؤكد على أن الدولة لديها اهتمام حقيقي بالتنمية المستدامة، والأمر لا يوجد فيه مجاملة، لأن هذا الطرح يجب الحصول على اعتماد دولي، وهو ما يؤكد نجاح مصر، ومصر من الدول القليلة التي نجحت في الدخول في هذا المجال.

وأوضح أن مصر أصبحت رائدة في مجال السندات الخضراء في أفريقيا والمنطقة، مجال مهم، ويؤكد أهمية مصر كدولة في أفريقيا رائدة في هذا المجال، وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة.