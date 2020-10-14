بعد مصرع مدرس "الفرنساوي".. تعرف على عقوبة سناتر الدروس الخصوصية

تحذيرات مشددة من الحكومة المصرية حول الدروس الخصوصية والسناتر المنتشرة بين طلاب المدارس، لمنع مراكز الدروس الخصوصية من ممارسة نشاطها، لم يلتفت إليها الكثيرون مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ما جعل الحكومة تقوم بتكثيف حملاتها لمداهمة السناتر، وخلال إحدى تلك الحملات، لقى أحد المدرسين مصرعه خلال هروبه من قوات الأمن خوفا من القبض عليه، حيث قفز من إحدى نوافذ الدور الثالث.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، العقوبة التي تنتظر مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن وفق وزارة التنمية المحلية كالتالي:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للمحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز وغرامة على المخالفين.

وأضاف "قاسم" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك متابعة دورية وحملات مستمرة من الأحياء، وعلى المواطنين دور كبير في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومنع فتح أي سناتر، وذلك بالإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه، وسيتم التحرك على الفور من قبل أجهزة الحي بالتعاون مع الشرطة لغلق المركز، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

محضر وغلق وغرامة عقوبة السناتر بالقاهرة

وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن هناك متابعة مستمرة، وأي سنتر يتم ضبطه سيغلق على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من تحرير محضر وغلق المكان وتغريم المخالف.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس، التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الجاري، مع التأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

وشدد شعراوي على ضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات.

ووجه الوزير بضرورة استمرار المحافظات في إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة، لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب.

من جانبه، أشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه سيجري تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة.