"الباطنية" و"سوق العصر".. قليل من الشر في مسيرة محمود ياسين

تركزت أدوار الفنان الراحل محمود ياسين حول الأب الحكيم الحازم أو الفتى الشهم أو حتى الحبيب الوسيم، حتى جاء دور "برعي" في فيلم "الباطنية" عام 1980 و"حلمي عسكر" في مسلسل "سوق العصر" عام 2001، ليضع وجهين شريرين برع محمود ياسين في تقديمهما.

وتدور أحداث فيلم "الباطنية" حول تورط "وردة" (نادية الجندي) صاحبة المقهى بحي الباطنية مع "فتحي" (فاروق الفيشاوي) وتحمل منه، فيتخلى عنها بضغط من والده "العقاد" (فريد شوقي) الذي يتحكم في تجارة المخدرات، عندما تلد "وردة" مولودها يخطفه أعوان "العقاد" ويدعي أحدهم أنه مات، ويتسبب "برعي" (محمود ياسين)، منافس العقاد، في دخول "فتحي" السجن، وينتقم منه "العقاد" بقتل ولديه، ويتفق "برعي" مع "وردة" على الانتقام منه بقتل ابنه.

وجه شرير آخر قدمه محمود ياسين في "سوق العصر"، حيث يتناول المسلسل الذي عرض عام 2001، في إطار درامي اجتماعي الصراع المحتدم بين كل من حلمي عسكر (محمود ياسين)، ومنصور المغازي (أحمد عبدالعزيز)، وذلك بسبب الفساد الشديد الذي يرتع فيه حلمي عسكر في فترة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952، ويحاول منصور كشف فساد حلمي عسكر بكل السبل، حتى لو أدى ذلك إلى فقده لحريته بعد دخوله السجن، حيث يقوم حلمي عسكر ببث الفرقة داخل عائلة المغازي وتشريد بعضهم.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941، بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.وعُيّن ياسين في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون"، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج".