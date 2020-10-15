ابنة رجاء الجداوي تروي موقفا إنسانيا لـ"محمود ياسين" مع والدتها قبل الرحيل

روت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، موقفا إنسانيا مع والدتها للفنان الراحل محمود ياسين، وذلك خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من حساب الراحلة رجاء الجداوي.

وقالت "مختار": "الله يرحمك يا أونكل محمود.. دخلت على مامي يوم لقيتها سعيدة جدا، وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني، كانت فرحانة جدا، وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر، ووصفته بأنه مرض قاسي.. الله يرحمه رجل محترم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".