طبيب بقصر العيني: تناول الفيتامينات لتقوية المناعة جريمة في حق الجسم

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إن التطعيمات التي توفرها الدولة المصرية في المستشفيات، وفي المصل واللقاح في الوقت الحالي ضد الإنفلونزا مهمة جدا للإنسان، وتساعد على حمايته من العديد من الأمراض المختلفة.

وأضاف "المنيسي"، في لقاء خاص مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن أهم شيء للإنسان الوقاية، وذلك من خلال الحصول على التطعيم، والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، مشددًا على أن فكرة تناول فيتامينات من أجل تقوية المناعة، تعد جريمة غير مسبوقة في حق الجسم، "الفيتامينات والزنك مش هترفع المناعة".

وتابع: أن أهم الفيتامينات التي يحصل عليها أثناء الإصابة هو فيتامين د، والذي يساعد وقت الإصابة ب من خلال العمل على الحفاظ على المناعة الذاتية للإنسان، وليس التغلب على المناعة المكتسبة.

وأردف أن "ممكن الناس تتناول الزنك ولكن الإفراط فيه ممكن يؤدي إلى مضاعفات في جسم الإنسان، وفي بعض الدول يقوم بعمل تركيبات زنك، من أجل أن تخفف من أعراض كورونا، وتم اكتشاف أنها تؤدي إلى ضياع حاسة الشم لدى الإنسان، ونفس الأمر بالنسبة لبعض المضادات الحيوية يقلل من حاسة الشم والتذوق أيضا".

تناول الفيتامينات كأنها هي الوسيلة التي تساعد على الحماية من فيروس كورونا أمر خاطئ تماما لدى البعض، لافتا إلى أن تقوية المناعة الذاتية لدى الإنسان أمر مهم جدا في مواجهة المرض، وهناك بعض الأمور التي تؤدي إلى ضعف المناعة الذاتية مثل الضغط العصبي والتوتر والحزن والخوف من المرض أو امتلاء البطن والسمنة وتناول السكريات والتدخين.