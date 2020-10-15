5 أسرار في وثائق كلينتون تفضح خيانة مرسي: نقل معلومات عسكرية

باتت رسائل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، حديث الساعة في العالم كله، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع السرية عن ملف قضية "كلينتون" التي تتعلق برسائل البريد الإلكتروني، خلال فترة عملها داخل البيت الأبيض.

التسريبات الجديدة، أجابت عن العديد من علامات الاستفهام التي ظلت معلقة لفترة طويلة حول سر العلاقة التي جمعت جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، أو بالأدق الحزب الديمقراطي الأمريكي.

الوثيقة رقم C05739624 التابعة لحقيبة الوثائق رقم 04841-2015-F، بسجلات الخارجية الأمريكية، تضمنت مراسلات السفارة الأمريكية عن مرسي

المعزول محمد مرسى يسرب معلومات وأسرار عسكرية لأمريكا

وترصد "الوطن"، خلال السطور التالية، 5 أسرار جاءت بوثائق هيلاري كلينتون، فضحت خيانة الرئيس المعزول محمد مرسى، والتي جاءت كالتالي:

*القيادي الإخواني محمد مرسي كان على اتصال مع السفارة الأمريكية منذ صيف عام 2011 على الأقل، وذلك قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان ما بين عامي 2011 و2013، وكان "مرسي"، على رأس الحزب قبل توليه رئاسة الجمهورية.

*اتصالات "مرسي"، مع السفارة قبل رئاسة الحزب وبعدها، كانت مليئة بالمعلومات عن لقاءاته مع الساسة والنخب المصرية وإبلاغ السفارة الأمريكية أولا بأول عن تفاصيل تلك اللقاءات وطلب المشورة الأمريكية.

* بعد توليه منصب رئيس الحزب، وفي إطار مقابلات المجلس العسكرى مع الأحزاب، قام "مرسي" بإبلاغ السفارة الأمريكية وإدارة أوباما بكافة تفاصيل لقاءاته مع ضباط المجلس العسكري وباقي رؤساء الأحزاب المصرية.

* كشف موقع ويكليكس في ديسمبر 2010، عن وثيقة من الخارجية الأمريكية بشأن لقاءات عقدها "مرسي"، مع السفارة الأمريكية لسرد تفاصيل لقاءاته حول بعض الملفات التي تهتم بها السفارة الأمريكية.

*كشفت وثيقة الخارجية الأمريكية المفرج عنها في أكتوبر 2020 عن تعاون "مرسي" حينما كان رئيسا للجمهورية مع الإدارة الأمريكية، ونقل أسرار عسكرية وسياسية وحكومية بالمخالفة للقانون والدستور المصري كانت تكفل محاكمة سريعة ومضمونة بتهمة الخيانة العظمى.