نشأت الديهي يفضح حماس والإخوان وقطر بسبب تسريبات هيلاري كلينتون

أكد الإعلامي نشأت الديهي إن القضية الفلسطينة مرهونة بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، لافتا إلى أن الإنقسام لم يحل القضية منذ نشأتها.

وقال الديهي خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": إن حركة حماس منذ نشأتها لم نر لها إنجازات على أرض الواقع، فلم تحرر الأراضي ولم تؤذي إسرائيليا، لافتًا إلى أن القضية ليست قضية أشخاص بل هي أكبر من ذلك.

وتابع: " القضية ليست أبو مازن أو إسماعيل هنية، فهي أكبر من هؤلاء والتاريخ لم يرحم أحد"، لافتا إلى أنهم لو وقفوا خلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحررت القدس منذ تحرير سيناء.

وعرض الديهي، تسريبات جديدة، لوزيرة الخارجية الأمريكية، وعلاقتها بالإخوان إبان حكم الجماعة الإرهابية لمصر.

وأضاف: "التسريبات خرجت بتعليمات من الرئيس ترامب، والتي تعد كنزًا استراتجيًا للباحثين عن الحقيقية"، متابعا:" مرشد الجماعة الإرهابية إنذاك محمد بديع، أكد لهيلاري في إحدي الرسائل أن الإخوان عبرت للوفود الغربية، أنه لا مواجهة مع إسرائيل وأن الرئيس مرسي يحترم المعاهدة".

وتابع الديهي:" الموضوع الثاني إن وزيرة الخارجية الأمريكية طلبت من الإخوان هيكلة الجهاز الشرطي ووافقوا على ذلك وفي رسالة أخري وجهوا الشكر إلى الإدارة الأمريكية التي أوصلتهم للحكم ومرسي تحدث عن تحويل الجماعة إلى حزب حتي يتقبله الغرب".

واستطرد الديهي:" في إحدي الرسائل أيضا.. مرسي أعلن موافقتها على برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يشمل برنامج إصلاحي يقدر بـ 4.8 مليار دولار مقابل خطة لترشيد الدعم".

وكشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل إحدى الرسائل الفاضحة لبريد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن تمويل قطر للإرهاب.

وعرض الديهي تفاصيل الرسالة قائلا: "قطر ساهمت بطائرت حربية بيع النفط لتمويل الإرهابين بعمليات التسليح".

وتابع: " كما تضمنت الرسائل حصول الناشطة اليمينة الإخوانية توكل كرمان على تمويل من هيلاري كلينتون"، متابعا أن وزيرة الخارجية آنذاك زارت توكل في صنعاء قبل ثورة يناير، وأكدت توكل لها أن هيلاري مثلها الأعلي ولكن لا أصبح وزيرة.

وتحدث الديهي عن تفاصيل الخلافات التي تحدث بين إعلاميي الجماعة الإرهابية في تركيا، كاشفا عن هوية الشخص الذي يمول هؤلاء المرتزقة.

وأضاف الديهي: " هؤلاء لجأوا إلى القضاء التركي لشكوي أيمن نور بعض خلافات بينهما".

كما عرض الديهي فيديو لشخص يدعي طارق قاسم يؤكد فيه أن هناك شخص يدعى أبو عبد الرحمن تابع للمخابرات الإنجليزية هو من يدير قنوات الإخوان في تركيا، لافتًا إلى أنه هو من يقبض أيمن نور، وهناك اختراق واضح للإخوان في تركيا طال قيادات شهيرة .