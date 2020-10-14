فاوتشي: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أنه يتوقع أن يكون هناك أقل من 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "الآمن والفعال"، متاحا بحلول نهاية العام.

وقال فاوتشي في حديث لقناة "CBSNews" بصدد إعلان الرئيس دونالد ترامب، أنه تلقى علاجا لفيروس كورونا: "توجد علاجات معروفة للفيروس.. المصطلح قد يؤدي إلى ارتباك غير ضروري.. علينا حقا الاعتماد على ما تعنيه كلمة علاج، لأن هذه كلمة تؤدي إلى الكثير من الارتباك"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكد أن ترامب لم يعد ينشر العدوى بكورونا ويمكنه حضور الجلسة المقبلة مع NBC News يوم الخميس دون تعريض الآخرين للخطر.

كما اعترض فاوتشي على الاستخدام غير المصرح به لحملة ترامب لتعليقاته في إعلان مدته 30 ثانية، مشددا على أن قرار استخدام تعليقاته دون موافقته وخارج السياق هو شكل من أشكال المضايقة.

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، في كلمة جماهيرية للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بفيرويس كورونا قبل أكثر من أسبوع، قائلًا إن الولايات المتحدة تمتلك عقارًا لمكافحة الفيروس، وسيُطرح قريبًا.

وأطل ترامب من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلها.

وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام"، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقال ترامب أمام الحشد:" أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفًا أن بلاده "تمتلك عقارًا لمكافحة كورونا، وسيتم طرحه قريبا".

وكان ترامب قد كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر الجاري، وقضى ثلاث ليال بمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقطع مصور، على موقع تويتر، إن الفضل في شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعود لأدوية شركتي وإيلي ليلي وريجينيرون، مشيرا إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.

وأضاف ترامب، في المقطع المصور: "شعرت بتحسن على الفور.. لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ"، مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.

وعن تفاصيل العقار الذي تناوله الرئيس الأمريكي للتعافي من كورونا، فكانت شركة إيلي ليلي الأمريكية، التي ذكرها ترامب، طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" السماح باستخدام دوائها "لي كوف 555" الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتقول الشركة إنها يمكن أن توفر مليون جرعة من العلاج هذا العام إذا سمح بالاستخدام الطارئ.