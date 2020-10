"ترامب" يعلن انتصاره على منظمة الصحة العالمية: "كنت على حق"

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انتصاره على منظمة الصحة العالمية، قائلا: "اليوم علمت الصحة العالمية أني على حق"، بعد دعوة أحد أعضاء المنظمة، الدول بعدم الإغلاق، وهو ما كان يدعو إليه "ترامب".

وجاء إعلان "ترامب" في تغريدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وهاجم الرئيس الأمريكي، اليوم، الحكام الديمقراطيون للولايات الأمريكية، مستشهدا بحديث لأحد أعضاء منظمة الصحة العالمية، طالب فيه حكام العالم بعدم الإغلاق.

وقال "ترامب" في تغريدة له: "اعترفت منظمة الصحة العالمية للتو بأنني كنت على حق"، مضيفا: "عمليات الإغلاق تقتل البلدان في جميع أنحاء العالم.. لا يمكن أن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وكان الدكتور ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية، ناشد زعماء العالم بالكف عن الإغلاق، كطريقة أساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم، مؤكدا أن "الإغلاق سيزيد من حدة الفقر في العالم، وليس مكافحة فيروس كورونا".

ولم يمر حديث الرئيس الأمريكي، دون أن يهاجم الحزب الديمقراطي، وبعض حكام الولايات المنتسبين للحزب؛ إذ قال: "افتحوا ولاياتكم أيها الحكام الديمقراطيون.. افتحوا نيويورك.. معركة طويلة، لكنهم فعلوا الشيء الصحيح في النهاية!".

كما انتقد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والديمقراطيين، خلال تجمع انتخابي بفلوريدا، مساء أمس؛ لتبنيهم عمليات إغلاق الولايات كإجراء لوقف انتشار الفيروس.

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing!