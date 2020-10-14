ميركل: الأسابيع المقبلة حاسمة لتحديد مدى نجاحنا في مواجهة كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت بعد اجتماع اتفقت فيه وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الفيروس: "نحن في مرحلة النمو المتسارع، والأرقام اليومية تظهر ذلك".

وحثت المستشارة الألمانية الشباب على القيام بدورهم لوقف انتشار الفيروس التاجي بعد إلقاء اللوم مرارًا وتكرارا على الحفلات الخاصة في تفشي المرض في المدن الألمانية.

وأضافت: "يجب أن ندعو الشباب بشكل خاص إلى الاستغناء عن عدد قليل من الحفلات الآن من أجل حياة طيبة غدا أو بعد غد".

وتخطط الحكومة الألمانية الاتحادية، لتشديد التدابير الخاصة باحتواء جائحة فيروس كورونا، على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في ألمانيا.

وجاء في مسودة القرار عقب مشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات الألمانية، ورئيس ديوان المستشارية هيلجا براون، ظهر اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضا تطبيق إلزام ارتداء الكمامات عندما يكون هناك تجمع مكثف أو لفترات طويلة للأفراد سواء في الأماكن المغلقة أو المواصلات العامة وغيرها.

كما تقترح الحكومة الاتحادية، الحد من عدد المشاركين في المناسبات العائلية والفعاليات العامة، إذا تجاوز عدد الإصابات اليومية نفس الحد الذي جرى إعلانه اليوم.

وكإجراء لاحتواء تداعيات كورونا على الاقتصاد الألماني، تعهدت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم مساعدات جديدة للمؤسسات التي ستتأثر بإجراءات مكافحة كورونا.

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات في ألمانيا بلغ اليوم الأربعاء، 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى زيادة منذ ستة أشهر.