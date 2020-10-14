عمرو محمود ياسين: والدتي في حالة صعبة وأبويا مكنش عنده كورونا

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، عن أن والدته فى حالة صدمة حتى الآن، ولم تستوعب رحيل الفنان القدير، "الوالدة فى حالة صعبة جدا ولديها حالة بعدم تصديق ما حدث".

وأوضح أن شهر أكتوبر له طبيعة خاصة مع الراحل، فزواجه كان فى شهر أكتوبر، والرحيل أيضا، بالإضافة إلى أن كل أعماله الوطنية كانت عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "الفضائية المصرية"، أنه يُشرف بكل فخر أن والدي قام بدوره على أكمل وجه وترك أرث فنى كبير وترك محبة كبيرة للوطن، وهذه سنة الحياة وأن لله وأن إليه راجعون، لافتاً إلى أن صلاة الجنازة ستكون بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وأن دفن الجثمان سيكون بعد صلاة الظهر فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وكشف السيناريست تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة عملاق الفن الراحل محمود ياسين، مشداً على أنه كان يعانى من ألتهاب رئوى قبل شهر من الآن وتماثل للشفاء وخرج من المستشفى بعد تلقى العلاج، ولكن عقب تراجع حالته الصحية عاد مرة أخرى للمستشفى، وتابع:" كان لديه التهاب رئوى مش كورونا".

وأضاف الأطباء أخبروه أن الألتهاب الرئوى مثل "المد والجذر"، وعندما يصيب كبار السن يكون خطيراً، وتابع:" أنه عقب دخوله المستشفى فى المرة الثانية عقب تدهور حالته الصحية تطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعى منذ 4 أيام".

واستكمل "ياسين"، قائلاً:"عندما أنخفض ضغط دمه قام الأطباء بمحاولات عدة لرفع ضغطه ولكن دون جدوى حتى توقفت عضلة القلب فى الساعة السادسة صباحاً ونفذ أمر الله وأن لله وأن إليه راجعون".

وأشار نجل الفنان الراحل، إلى أن تحسن حالة عملاق الفن الراحل محمود ياسين، قبل رحيله بأيام وذاكرته كانت فى أحسن أوضاعها وتحدث مع كافة أفراد العائلة عبر الهاتف، وتابع: "رحب بيا لما رحت زرته وكان فرحان بيا لدرجة كلم أمى وأختى وبنتى.. وشعرت أنه تماثل للشفاء ولكنها كانت كلمات ومقابلة وداع".

وأردف "ياسين": "رغم أن تصلب الشريان أثر على حالة الذاكرة إلا أن ذاكرته فى ذلك اليوم كانت جيدة وهذا أعطانى أمل وسعادة كبيرة وكنا بنهجر أمورنا أن الراحل سيغادر المستشفى بعد أربع أو خمس أيام بعد تحسن صحته ولكن تراجعت حالته مرة أخرى و لما شفته أمس عرفت أنه يحتضر وأن أجل الله قريب".