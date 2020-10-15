سيدة تفقد إحدى عينيها أثناء عملية تجميل: عندي 32 سنة ومعايا أطفال

كشفت السيدة "صباح عربي"، أنها فقدت البصر تماماً فى عينها اليمنى، أثناء إجرائها جلسة ليزر كربوني على البشرة فى أحد مراكز التجميل، قائلة: "كنت بعمل جلسة ليزر على البشرة، والليزر دخل فى عينى اليمين ما أسفر عن نزيف داخلى وقطع فى الشبكية فى ساعتها، والأطباء قالوا إن مركز الإبصار تدمر ولا تصلح له عملية أو علاج".

وأجهشت "عربىي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالبكاء الشديد، قائلة: "أنا عندي 32 سنة ومعايا أولاد، والأطباء قالوا لى أن العين اليسرى ستضعف مع الزمن، ومع بلوغى سن الأربعين نظرى هيروح ومش هشوف وأنا معايا أولاد".

وأكملت: "أنا مواطنة على قد حالى والدكتورة قالت ليا مش هتعرفى تعملى حاجة، وأنا رفعت قضية، هو بعد نور العين فيه كلام تانى؟، أروح فين أنا معايا أطفال، وحقى هيجى بالقانون وربنا.. وبلدنا فيها قانون".