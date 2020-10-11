وائل الإبراشي: دولة المؤسسات القوية تخيف كل الأعداء والخصوم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر من خطورة ضعف الدولة، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، كون ضعف الدولة، يترتب عليه أمور خطيرة ومدمرة.

وتابع: "خطورة ضعف الدولة، أنه يوصل التدمير، لكن دولة المؤسسات، هي التي تخيف كل الخصوم والأعداء".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن قوة الدولة المصرية ووحدة شعبها هو الذي يبدد مخططات الأعداء، وتابع: "مهما يحالون من مخططات تخريبية ،لن ينجحوا طالما الدولة متماسكة وقوية".

وأكد "الإبراشى"، أنه لا عودة للدولة الضعيفة أبدا مرة أخرى، ومصر ستواصل البناء والتنمية والتقدم، متابعا: "بالتماسك نتغلب على كل القوى التي تتربص بنا".

وقال الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم: "فيه ناس عاوزين يخلوا الرأى العام أداة تدمير فى الدولة، كتير من رجال السياسة والمثقفين فى أعقاب 2011 قعدت معاهم واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هى قضية فهم حقيقى"، مشيراً إلى أن التحديات التى شهدتها مصر كبيرة للغاية، ويجب أن يكون الشعب مستعداً وواعياً لها، ويتكاتف مع قياداته لمواجهة التحديات.

وأكد السيسي، أنه لا أحد يستطيع المساس بالدولة المصرية، ما دام هناك استقرار داخل الدولة، وتابع: "مفيش حد يعمل أى حاجة فى الدولة دى، سواء تحديات داخلية أو خارجية، طول ما إحنا واقفين وثابتين كشعب، بغض النظر عن قوة الجيش".

وقال الرئيس إن الهزيمة فى 1967 كانت قاسية جداً، والشعب صمد من أجل قضيته ونجح، لكن الاقتصاد تأذى كثيراً، موضحاً أن مؤسسات الدولة فى الوقت الحالى تقاتل ولا تعالج فقط من أجل إعادة بناء الدولة من جديد، وإعادة تعمير منظومة التعليم والصحة.

وأضاف: "إحنا بنقاتل، بنحاول نبذل أقصى ما لدينا فى إطار المتاح، وما قدمناه خطوة من 1000 حتى تصبح مصر دولة حقيقية، إحنا 100 مليون، عاوز تعمل لهم مدارس وتعليم وجامعات وشبكة طرق وكهربا وفرص عمل، عاوزين بدل الـ4 تريليون، 40 تريليون جنيه".