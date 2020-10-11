وائل الإبراشي: مصر ترفض صفقات التصالح مع الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في غاية الأهمية، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ الجميع عندما قال إنه لا يمكن التصالح مع من يريد هدم الدولة، وتابع: "الرئيس فاجأ المصريين وربما كان هناك ضغوط على مصر للتصالح مع من يريدون هدم الدولة".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "هناك قوى عدة تريد تدمير مصر وهل الصلح يتعلق بالإخوان أو قطر أو تركيا؟ المهم أن مصر لا تقبل صفقات من هذا النوع وتتصالح مع من يخاصم الأوطان ولا علاقة له بالوطن والدولة والسيادة ويعادى الجيش الذى هو عماد أي دولة، من أجل تأسيس دولة ميليشيات".

وأكد "الإبراشى"، أنه بعدما فشل أعداء الوطن في تدمير الدولة المصرية يسعون الآن إلى الصلح، وتابع:" لا يمكن أن يكون هناك تصالح على حساب المصريين ومبادئ الدولة المصرية ".

وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم: "فيه ناس عاوزين يخلوا الرأى العام أداة تدمير فى الدولة، كتير من رجال السياسة والمثقفين فى أعقاب 2011 قعدت معاهم واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هى قضية فهم حقيقى"، مشيراً إلى أن التحديات التى شهدتها مصر كبيرة للغاية، ويجب أن يكون الشعب مستعداً وواعياً لها، ويتكاتف مع قياداته لمواجهة التحديات.

وأكد "السيسى" أنه لا أحد يستطيع المساس بالدولة المصرية، ما دام هناك استقرار داخل الدولة، وتابع: "مفيش حد يعمل أى حاجة فى الدولة دى، سواء تحديات داخلية أو خارجية، طول ما إحنا واقفين وثابتين كشعب، بغض النظر عن قوة الجيش".

وقال الرئيس إن الهزيمة فى 1967 كانت قاسية جداً، والشعب صمد من أجل قضيته ونجح، لكن الاقتصاد تأذى كثيراً، موضحاً أن مؤسسات الدولة فى الوقت الحالى تقاتل ولا تعالج فقط من أجل إعادة بناء الدولة من جديد، وإعادة تعمير منظومة التعليم والصحة.

وأضاف: "إحنا بنقاتل، بنحاول نبذل أقصى ما لدينا فى إطار المتاح، وما قدمناه خطوة من 1000 حتى تصبح مصر دولة حقيقية، إحنا 100 مليون، عاوز تعمل لهم مدارس وتعليم وجامعات وشبكة طرق وكهربا وفرص عمل، عاوزين بدل الـ4 تريليون، 40 تريليون جنيه".