إصابة مرشح وشقيقه في حادث انقلاب سيارة بطريق "سيوة - مطروح"

أصيب حسن علام مرشح الدائرة الثانية في مطروح لانتخابات مجلس النواب وشقيقة محمد، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر تعرضهما لحادث مروري في طريق "مطروح - سيوة"، خلال توجهما إلى واحة سيوة لإجراء تربيطات ودعاية انتخابية مع أهالي الدائرة.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وتم إجراء الإسعافات الأولية.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، بلاغا بدخول مستشفى مطروح العام مصابين فى حادث انقلاب سياره بطريق سيوة عند علامة الكليو 105، وهما حسن علام شفيق 30 سنة، وبالكشف عليه تبين أنه يعانى من اشتباه كسر فى اليد اليسرى، واشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد علام شفيق 37 سنة، وتبين أنه يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم والرأس.

وأكد عاطف زحام الشتوري، صديق المرشح حسن علام لـ "الوطن" أنه كان متوجه هو وشقيقه من مدينة الحمام مسقط رأسهما سيوة، وفي منتصف الطريق وقع الحادث، بسبب سوء أحوال الطريق.

ويعاني طريق سيوة منذ سنوات من تهالك وحفر وتكسير بسبب سيارات النقل الثقيل التي تنقل الملح من مناجم ملح سيوة إلى خارج الواحة بكميات تصل إلى ما بين 30 إلى 60 طن فوق طاقة الطريق، مما أدى إلى وقوع عشرات الحوادث.

ومن جانبه وجه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، بسرعة الانتهاء من صيانة طريق "سيوة - مطروح" إلا أنه لم ينتهى بعد.