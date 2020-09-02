عاجل.. مدبولي يوجه بتنفيذ طريق "سيوة – مطروح" في أسرع وقت

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضغط مدة تنفيذ طريق "مطروح – سيوة"، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة تطورات مشروعات محافظة مطروح.

وقال "مدبولي"، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن توجيهه يأتي نظرًا لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، حيث سيجرى الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء اليوم للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.