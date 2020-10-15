تجديد حبس شاب ذبح زوج والدته المسن بسبب خلافات أسرية في الزيتون

جدد قاضي المعارضات في محكمة الجنح، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوج والدته ذبحًا في الزيتون بسبب تعدية بالضرب عليها لوجود خلافات أسرية.

البداية، تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على شخص مذبوحًا، داخل شقته في دائرة القسم.

وبالانتقال، تبين العثور علي جثة "أحمد علي كامل"، 65 عامًا بالمعاش، وسط بركة من الدماء في صاله الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الأخيرة، ما يؤكد أن المجني عليه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

وبالفحص، تبين إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرقبة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عاما، بسبب خلافات أسرية، قام علي إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفرا هاربًا، وتم التحفظ على الزوجة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بها، وجار العرض على النيابة العامة، ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي السكين المستخدم في الجريمة، وإرساله إلى المعمل الجنائي، لرفع البصمات، وتحديد الدماء التي عليه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص، بسبب وفاة المجني عليه.