تجديد حبس قاتل تاجر بسوق بالسويس 30 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس بائع خضروات 30 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن تاجر بسكين داخل السوق، ما أدى لمقتل الأخير بسبب خلافات مالية بينهما.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول عمرو زكريا، 36 عاما، تاجر بسوق الأنصاري، متوفيا، بسبب إصابته بطعنات نافذة بالصدر.

وقام مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بتشكيل فريق بحث، رئيس مباحث المديرية لضبط المتهم بالقتل.

وأكدت التحريات الأمنية، أن خلافا نشب بين محفوظ سيد محفوظ بائع خضروات "القاتل"، والتاجر بسوق الأنصاري "عمرو" القتيل، بسبب خلافات مالية بينهما، وتشاجرهما على مكان بيع الخضروات بالسوق.

وتمكن رئيس مباحث قسم شرطة السويس، من القبض على القاتل بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، واعترف المتهم بارتكاب جريمة القتل.