تواضروس يتلقى تقريرا عن خدمة الكنيسة الأرثوذكسية في قطر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القس بولس نصر، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قطر.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنّ القس بولس نصر عرض على البابا تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة هناك.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها البابا تواضروس، مع المسؤولين عن الكنيسة في دول الخليج ومنها قطر، إذ تمتلك الكنيسة المصرية كنيسة في العاصمة الدوحة باسم القديسين "بولس وبطرس".

وكان البابا تواضروس، القى عظته الأسبوعية، مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي حملت موضوع العظة من خلال سلسة من بعض الثقافات التربوية، الثقافة الأولى "ثقافة التطوع".

وقال البابا، للأقباط: "من فضلكم ربوا أولادكم على صفة التطوع وهذه ثقافة مهمة جدًا، فالشباب الذي يقدم وقته وجهده أغلى من الذي يقدم أمواله، ويقدم خبرته وعلمه سواء في الكنائس أو في المجتمع".

وتابع: "يوجد ما يسمى المجتمعات المدنية معظمها تقوم على التطوع، مثل خدمة بيوت المسنين والمغتربين وذوي الاحتياجات الخاصة والملاجئ".

وأصاف: "الأفكار لا تنتهي لكن العمل يبدأ بفكرة التطوع، مثال هيئة الصليب الأحمر التي أسسها جان هنري دونان سويسري الجنسية سنة 1959، عندما وجد حرب وهناك جرحى وقتلى فأخذ مجموعة من الشباب وخدمهم وكتب جواب للحكومات الأوروبية، وردت 12 دولة عليه لمساعدته ومن هنا نشأت هيئة الصليب الأحمر، في كل الحروب يخدم الجرحى والقتلى والمصابين دون النظر للجنسية أو الشكل أو الدين ولهم زي خاص ليكونوا معروفين، وأصبحت هيئة في العالم كله وبدأت بفرد تطوع وهكذا هيئات كثيرة في العالم".