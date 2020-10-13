البابا يزور دمنهور للاطمئنان على الأنبا باخوميوس بعد تعافيه من كورونا

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتقى الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث اطمأن على صحته، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنه كانت هناك جلسة خاصة بين البابا مع الأنبا باخوميوس، قائلا: "نشكر الله على استقرار الوضع الصحي للمطران".

وكان الأنبا باخوميوس، الذي شغل منصب قائم مقام البابا السابق، الذي يعد أستاذ البابا الحالي تواضروس الثاني، نشاطه الرعوي خلال الأسابيع الماضية بصلاة عشية وقداس عيد الصليب، وفق الاعتقاد المسيحي، ودشن بعض الأيقونات الخاصة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.

وكان البابا تواضروس، يخدم تحت الأنبا باخوميوس، كأسقف عام في إيبارشية البحيرة منذ عام 1998 وحتى اختياره بطريركا للكنيسة في 2012.

يذكر أن الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اسمه العلماني سمير خير سكر وهو من مواليد شبين الكوم في 17 ديسمبر 1935، وترهبن في دير السريان بوادي النطرون في عام 1962 باسم الراهب أنطونيوس السرياني، ورسَّمه البابا شنودة أسقفًا للبحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية؛ ليكون باكورة الأساقفة الذين رسمهم البابا شنودة الثالث في 12 ديسمبر 1971، قبل أن يرقيه البابا لرتبة مطران في 2 سبتمبر 1990، وبعد وفاة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، أصبح هو القائم مقام البطريركي بعد اعتذار الأنبا ميخائيل مطران أسيوط لِكِبَر سنه، واستمر في المنصب 8 أشهر، حتى تجليس البابا تواضروس الثاني في 18 نوفمبر 2012.