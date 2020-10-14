البابا تواضروس يشيد بإنجازات الدولة: مصر تشهد نهضة تنموية كبيرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر تشهد نهضة تنموية كبيرة، في كل المجالات، "مصر يحدث فيها نهضة تنموية كبيرة في كل المجالات وشايفينها بعينينا، في المصانع والمنشآت والأماكن العشوائية التي يتم تجديدها وعمل مشروعات جديدة، بالإضافة لمشروعات الطاقة والطرق والتعليم".

وأشار البابا، إنه سيلقي سلسلة عظات حول مجموعة من الثقافات التربوية يجب أن تُزرع في نفوس الأطفال الصغار لكي يكبروا بها ويستخدمونها طوال حياتهم.

وتحدث البابا في عظته اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالعباسية، عن "ثقافة التطوع" بين الكبار والصغار، لافتا إلى أن الإنسان الذي يتطوع ويقدم من وقته وجهده وماله، مشيرا إلى أن الجمعيات والهيئات الخيرية تقوم في الأساس على التطوع، مشددا على أن المجتمعات تقوم على المتطوعين.

وشدد البابا على أن المتطوع يجب أن يتحلى بعدد من الصفات، ومنها المحبة والبذل، والاحتمال، لافتا إلى أن البعض ينشر الكثير من الأمور غير الجيدة، ومن يرغب في التطوع ويخدم الله، أو المجتمع، لازم يكون عنده طاقة اجتماع كبيرة، ودائما ستقابلهم اتهامات وشائعات وعدم تقدير، ولكن خدوا بالكم، المتطوع مش عايز حد يصفق له"، مؤكدا أن التطوع هو رسالة يحملها الإنسان ويقدمها للآخرين.