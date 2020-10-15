مستقر مقارنة بمساء أمس.. أسعار الذهب اليوم الخميس 15-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الموافق 15 أكتوبر، مقارنة بأسعار مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد انخفاضه بقيمة تصل إلى 11 جنيها مساء أول أمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق سعر 829 جنيها، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 945 و947 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 827 و829 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 709 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و632 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية أمس الأربعاء بقيمة تصل إلى 0.3% إلى 1895.84 دولار للأوقية، وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 1.9 بالمئة، يوم الثلاثاء، بفعل قفزة للدولار، وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1899.70 دولار، وفق "سكاي نيوز".

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولار بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولار.

ويتراوح سعر المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيها، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب سواء 24 أو 21 أو 18، باختلاف محلات الصاغة والمحافظة والتاجر، والمنطقة.

الطريقة الصحيحة للاستثمار في الذهب

ووفقا لموقع ويكي هاو، فيعد الذهب هو الاستثمار المفضل للكثير من الأغنياء خلال فترة كبيرة، وكذلك هو الاستثمار الأكثر شهرة من بين جميع المعادن الثمينة، إذ إنّه من السهل أن يتم استبداله باستثمار آخر، كما أنّه قابل للحمل والنقل، ومتفق على قيمته الغالية في كل مكان في العالم.

ووجه "ويكي هاو" نصائح لراغبي الاستثمار في الذهب والتي تشمل جمع وتخزين الذهب المستعمل، إذ يعد شراء الذهب الخردة أنسب طريقة لتجنب المخاطر للاستثمار في هذا المورد، كما أنّه من الضروري أن يتم تكوين علاقة جيدة مع التجار بمحلات الرهن المحلية للتواصل معهم في حالة قدوم أي شخص يرغب في بيع مصنوعات ذهبية لا يرغب المحل في شرائها.