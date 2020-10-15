نشاط مكثف لإيبارشيات الكرازة المرقسية.. تدشين كنائس ورسامة شمامسة

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، أنشطة خدمية متعددة خلال الأيام الماضية، رصدها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ دشن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بقليوب المحطة.

وصلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بالهجانة، ورسم خلال القداس 22 من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس و4 في رتبة الأغنسطس، كما كرّم خريجي التلمذة الروحية بالكنيسة إيذانًا ببدئهم الخدمة فيها.

بينما رسم الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، خلال صلاة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد أبانوب بمقر المطرانية، أحد كهنة الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية، وهو القمص أبانوب زكي.

وافتتح الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، مكتبًا للمشورة والإرشاد الكنسي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا تكلا بالعجمي.

وفي سياق رعوي آخر، تفقد الأنبا إيلاريون، المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية بمنطقة العجمي هانوفيل.

والتقى الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، لجنة من دار الكتاب المقدس، ودار اللقاء حول مشروع "كتاب مقدس في كل بيت"، وهو المشروع الذي يشجع الأسرة المسيحية على قراءة ودراسة الكتاب المقدس يوميا، وتم توصية من الأسقف إلى كهنة كنائس المنطقة بتبني المشروع وتنفيذه بكنائس المنطقة في إجتماعات دراسة الكتاب والاجتماعات العامة خاصة في ظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وتعذر عقد الإجتماعات بقوتها.

واحتفلت مطرانية المنيا وأبوقرقاص، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الاكليريكية، وتكريم خريجي الكلية ومعهد مارمرقس للألحان.

بدأ الحفل بصلاة القداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا مكاريوس، وعدد من الكهنة، وفي أثناء القداس الإلهي قام الأنبا مكاريوس برسامة 65 شماسا من الخريجين، وعقب القداس الالهي بدأ حفل التخرج بتقديم مجموعة من الالحان القبطية، ثم نشيد الكلية، ثم كلمة للقس إبراهيم أديب وكيل الكلية، عن الكلية الاكليريكية، ثمً كلمة للقس منسي القمص منسي باللغة القبطية.