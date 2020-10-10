الكنيسة تشكل لجنة لنقل سور دير أبي سيفين لدعم مشروعات التنمية بالدولة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واثنين من الأراخنة؛ لتشكيل لجنة خاصة لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة تتكون من: "الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمهندس كامل ميشيل رجل أعمال، ونبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال".

وأضاف حليم، أن اللجنة توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص، تماف كيرية.

وكشف مصدر كنسي، لـ"الوطن"، أن نقل سور الدير يأتي من أجل توسعة طريق الساحل الشمالي في إطار مشروعات الدولة للتنمية التي تؤيدها وتساندها الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، عبر مواقفها الوطنية.

الكنيسة: سنظل أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة

وسور الدير المراد نقله يبعد عن أي كنائس أو مباني كنسية، وسبق وأكدت الكنيسة أنها "لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي، بأي شكل من الأشكال، وأن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية، تحترم الدستور والقوانين، وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة، وهو ما تثبته العديد من المواقف"، مشيرة إلى أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون، فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها.

وأضافت الكاتدرائية: "لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة، إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون".

ودير أبوسيفين للراهبات مقره الرئيسي في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، ولديه فرعان واحد في منطقة سيدي كرير غرب الإسكندرية (الساحل الشمالي) عند الكيلو 36 تقريبًا، وفرع آخر في منطقة القناطر.

وفرع سيدي كرير مساحته 60 فدانا، وقد تم شراء الأرض قبل التسعينيات من القرن العشرين، وتقوم فيه الراهبات وعمال الدير بـ"الزراعة وتربية المواشي والدواجن والأشغال اليدوية"، وبه مكتبة بيع كتب وهدايا، ومنفذ بيع منتجات الدير "كانتين"، ومنفذ بيع نباتات، وعيادة للراهبات، مبنى ضيافة للزوار، كما يحتوي على 3 كنائس هي: "السيدة العذراء" وهي الكنيسة الكبيرة بالخارج، و"أبوسيفين" وهي كنيسة صغيرة، و"الملاك ميخائيل".