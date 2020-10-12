الكنيسة تحذر الأقباط من الرقص والغناء في الأفراح: القوانين تمنعها

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأقباط من التجاوزات التي تحدث في الأفراح من "رقص وخلاعة وعري وخمر وغناء"، وقال الأنبا بنيامين مطران المنوفية، إن قوانين الكنيسة تمنع كلية حفلات الرقص والأغاني.

وتحت عنوان "مفهوم الفرح"، تداول عدد من الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا للأنبا بنيامين، قال فيه: "توجد فرص كثيرة نفرح بها مثل الأعياد، وكذلك الترقي في المناصب، والنجاح لمن في مراحل الدراسة، وكذلك الأفراح في سر الزيجة المقدس، وهذه قضية لا أعتقد أن أحدًا لا يعرف ما يحدث فيها من تجاوزات كثيرة كالأفراح العالمية من رقص وخلاعة وعري وخمر وعناء".

مطران المنوفية: قوانين الكنيسة تنص على "الشلح والقطع" لمن يحول العرس إلى أيام "خجل ولعنة"

وأضاف الأنبا بنيامين: "أريد هنا أن نعرف قوانين الكنيسة في هذا الأمر والتي تحكمنا، وهي يجب أن يراعي المسيحيون أن لا تتحول أيام العرس إلى أيام خجل ولعنة بما اعتاد بعضهم أن يقوموا به من خلاعة غير لائقة، ولا يشتركون في الرقص والخلاعة، بل يتجنبوا هذا التهريج لأنه لا يليق بسلوك المسيحيين، ولا يجوز للإكليروس (رجال الكنيسة - والشعب –الأقباط) أن يقيموا حفلات طرب ورقص وخلاعة".

وذكر أن "المجمع المسكوني منع كلية حفلات الرقص والأغاني، وكل من لا ينفذ هذا القانون إن كان شماسًا أو كاهنًا فإنه يُشلح من كهنوته، وإن كان علمانيًا فليقطع من الكنيسة، يجب على رجال الكهنوت أن يمنعوا كل ما هو غير لائق في أي عرس وزواج، لذلك يجب على الجميع أن يعلم ذلك".

وأكد الأنبا بنيامين، في تصريحات لـ"الوطن"، صحة البيان وأنه موجه للمسيحيين للتوعية.

ويعد سر الزواج أحد أسرار الكنيسة السبع التي تتم من خلال طقوس دينية داخل الكنيسة.

دعوات كنسية لاحتشام السيدات خاصة في الأفراح

وسبق وأن أصدر عدد من الإيبارشيات، قرارت تطالب الأقباط بالحشمة والالتزام بالملابس اللائقة والمحتشمة خلال صلوات الإكليل "الأفراح"، منهم الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونيين للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، والذي قال: "إنه لما كانت صلوات الإكليل المقدس من ضمن أسرار الكنيسة السبعة التي تتم بحلول الروح القدس، لزم التنبيه بضرورة الحضور في الموعد المحدد دون تأخير، والحفاظ على النظام والهدوء أثناء الصلاة، والحضور بملابس لائقة خلال طقس الإكليل بالنسبة للعروس وكذلك بالنسبة للفتيات والسيدات، والتنبيه على الشباب بعدم ارتداء البنطلون المقطع أو القصير"، مهددًا المخالفين بأنه في حالة عدم الالتزام يتم مصادرة مبلغ التأمين ودون استثناءات.

وظهر خلال العام الماضي دعوة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت هاشتاج "استري نفسك في الكنيسة.. خلي الناس تعرف تصلي"، مطالبة بحشمة النساء في الكنيسة، كما كانت مطالبة الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط الراحل في 2012 للمسيحيات بالاقتداء بالمسلمات في ملابس الاحتشام.

وأصدر "بيشوي" تنبيهًا على الفتيات القبطيات اللاتي تزيد أعمارهن عن 11 عامًا والسيدات بعدم ارتداء البنطال، أو وضع مكياج في أثناء تقدمهنّ لـ"التناول" وهو أحد أسرار الكنيسة السبعة، ما أثار عليه عاصفة من الهجوم وصلت لتنظيم وقفة ضده داخل جدران الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليتراجع المطران عن تصريحاته عقب ذلك.

وفي 2015، حذر المجلس الإكليريكي المحلي في إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، المعني بالأحوال الشخصية للأقباط، بشأن "ممنوعات ليلة الحنة"، والتي تشمل "الرقص الخليع، والدي جي، والمخدرات، والخمور".

وأصدَر الأنبا بموا أسقف السويس، في 2015، تنبيهًا بإلزام العروس والمدعوات بالحشمة وارتداء "برنص طويل" داخل الكنيسة في أثناء مراسم الزواج، وألغى الزينة خلال الأفراح بالكنيسة.

كما منع الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، الفتيات من دخول قداسات الأكليل أو نصف الأكليل بملابس غير محتشمة في الكنيسة، وأمر بتفصيل "برنص" للحشمة ترتديه الفتاة قبل دخولها الكنيسة.