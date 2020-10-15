بعد أنباء الموجة الثانية.. 5 أعراض لفيروس كورونا عند الأطفال

تساؤلات عديدة من الأباء والأمهات عن آخر مستجدات فيروس كورونا، خاصة إننا مقبلين على بداية العام الدراسي الجديد، وهناك تخوفات كبيرة من قِبل الأهالي على الأطفال.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أعراض فيروس كورونا المستجد لدي الأطفال وتتمثل في التالي:

- سيلان الأنف والعطس

- التهاب الحلق والسعال

- حمى وإعياء شديد

- ارتفاع درجات الحرارة

- صعوبة التنفس

تظهر الأعراض بسرعة كبيرة وقد تستمر ليومين إلى 5 أيام، ويمكن أن تختلف الأعراض من طفل إلى أخر.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الأطفال أقل فئة تصاب بفيروس كورونا وتتأثر به، مطالبة بضرورة تعزيز مناعة الأطفال من خلال الأطعمة الصحية خلال هذه الفترة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97920 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و6077 حالة وفاة.