شعبة الأدوية: مخزون أدوية فيروس كورونا يكفي 12 شهرا

استعدت الحكومة وشركات الأدوية للموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بتوفير مخزون استراتيجي يكفى 12 شهرا بدلا من 6 أشهر، يتضمن الأدوية الخاصة بكورونا والأمراض المزمنة والماسكات والقفازات والكحول.

يقول الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية، إن وزارة الصحة وهيئة الدواء تعملان على منح الشركات المستوردة لمستلزمات الإنتاج تيسيرات استيرادية، مع منع أى شركة لا يكفي المخزون الاستراتيجي لها 6 أشهر من التصدير، بالإضافة إلى تفعيل جميع البروتوكولات الخاصة بالأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس على مستوى كل دول العالم من خلال تجميع كل المصنعين وأخذ وضع الاستعداد لإنتاج جميع الكميات المطلوبة لعلاج الحالات فى مصر.

ويؤكد عوف لـ"الوطن"، أن شركات الدواء المصرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية المختلفة ووضع مخزون استراتيجى كاف لديها، مشيرا إلى أن كل دول العالم تواجه الفيروس بمجموعة من البروتوكلات الخاصة بالعلاج من خلال استخدام أدوية مضادة لفيروسات أخرى غير كورونا، والتى تثبتت إيجابية على بعض البشر فى دول أخرى.

ومع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، كان للشعبة دورا مهما فى التواصل مع هيئة الدواء المصرية لتسهيل الإجرات الاستيرادية والتحليل، كما كان لها دورا مع هيئة سلامة الغذاء، لسرعة تسجيل المكملات الغذائية الخاصة بالمناعة والهامة لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه تم إنشاء الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارى فى سنة ٢٠١٣، وتم انتخاب مجلس إدارة لها فى أبريل ٢٠١٤.

وبدأت الشعبة بعدد ٩٥ شركة جمعية عمومية، إلا أن أصبح العدد يتخطى أكثر من ١٠٠٠ شركة، وقد تبنت الشعبة منذ اللحظة الأولى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل مشاكل قطاع الدواء من استيراد وتسجيل وتصنيع وتحليل وتوزيع.

وكان ملف الأدوية الناقصة من الملفات التى كانت تواجه تحديات كبيرة فكان الشعبه دورا بارزا فى التدخل من خلال التواصل مع جميع أطراف المنظومة لمعرفة أسباب النقص والعمل على سرعة حلها ومع بداية الدورة الجديدة للشعبة، وسيكون هناك ملفات هامة للعمل على حل التحديات التي تواجهها مثل حماية الكيانات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب من التواجد فى هذا المجال وحماية المنافسة وتوفير دواء آمن وفعال وزيادة الصادرات.

ومن أهم الأدوار التى قامت بها الشعبة هى المشاركة فى لجان الاستماع التى كانت تعقد فى مجلس النواب لمناقشة بعض القوانين التى تهم قطاع الدواء مثل قانون التأمين الصحي وقانون هيئة الشراء الموحد وقانون هيئة الدواء المصرية.