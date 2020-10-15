مستمر في استقراره.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-10-2020

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 15 أكتوبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، إذ استمر سعر الدولار في الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.