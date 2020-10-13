"الإدارية" تشكر "قضايا الدولة" على مجهوداتها في الفصل بطعون الانتخابات

وجه محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الشكر لقضاة مجلس الدولة بشأن الفصل في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ والنواب، واصفًا إياه أنه فاق كل التوقع من تفانٍ من القضاة لأداء الرسالة السامية، والتفهم غير العادي لكل الأمور المحيطة بالطعون الانتخابية.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف أننا نجري انتخابات مجلس النواب بعد انتخابات أول مجلس شيوخ بمصر، في ظل تحدي جائحة كورونا على مستوى العالم، وهذه تحديات يواجهها العالم أجمع، أما مصر فتواجه تحديات أخرى اقتصادية وأمنية تهدد الأمن القومي، ورغم ذلك حرصت الدولة المصرية على تنفيذ كل الاستحقاقات الانتخابية دون تأجيل أو إرجاء، ويشير ذلك إلى نقطة قوة الدولة المصرية، فالبرغم من كل الظروف المحيطة، إلا أنها حرصت على الإنجاز الانتخابي في مواعيده، وتعمل جاهدة على حماية كل أعضاء العملية الانتخابية من قضاة وناخبين وغيرهم، من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

وأشار إلى أن الإشراف القضائي لاقى استحسانا كبيرا بين جمع الشعب المصري لثقته في القضاء ورموز العدالة، بما يشير إلى أن هناك ثقة غير عادية من الدولة وجموع الشعب المصري في القضاء، فالمتعارف عليه الثقة في كل ما يُشرف عليه القضاء.

وأكد أن بعض الأهالي وأطفالهم تطلب التقاط الصور الفوتوغرافية مع القاضي، بما يعكس احترام الشعب للقضاة، وهو أيضًا منوط به احتواء جميع القائمين على العملية الانتخابية، فالمواطن يشعر بالطمأنينة في اللجنة الموجود بها قاضي، لأن الشعب المصري عهد الإشراف القضائي، وتدخل رئيس مجلس الدولة لابد من إشراف القضاة "مفيش فايدة"، فهي جزء من ثقافة المجتمع المصري، فلا أتصور مثل بعض الدول التي يشرف سكرتير أو موظف على عملية الاقتراع.

وعقدت الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020.