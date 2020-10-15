ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 321 ألفا و218 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 321 ألفا و218 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوزارة، وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6 ألاف و614 حالة.

وأضاف أنّه جرى تسجيل 3 آلاف و258 حالة إصابة في إقليم آزاد جامو وكشمير، و15 ألفا و599 حالة في إقليم بلوشستان، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم جيلجيت بالتستان 3 آلاف و982 حالة، وفي العاصمة إسلام آباد 17 ألفا و681 حالة.

كما جرى تسجيل 38 ألفا و464 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و101 ألف و237 حالة في إقليم "البنجاب"، إضافة إلى 140 ألفا و997 حالة في إقليم "السند".

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.